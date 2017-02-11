排行老大最聰明 研究稱有這回事

家中排行常給人的刻板印象是，老么是被捧在手掌心上的寶貝，夾心餅老二被忽視，老大則最聰明。根據近來一項研究，老大最聰明可能真是這麼一回事。

新研究發現，排行老大的孩子學業及智力表現較佳。根據這項發表於「人力資源期刊」（Journal of Human Resources）的研究指出，老大優勢顯然很早就出現，第一個孩子在嬰兒及學步時期，認知測驗成績就比弟弟或妹妹在同階段時來得好，原因可能是父母養育方式大不同。

這項發現是基於美國全國年輕孩童縱向調查（Children of the National Longitudinal Survey of the Youth），內容涵蓋14到21歲數千名美國人的資料，這些人在1979年首度受訪，此後定期受訪。這些資料包括工作狀況、收入、教育和其他背景資料。

研究共同作者、波士頓分析組織經濟學家萊曼（Jee-Yeon K. Lehmann）告訴美國國家廣播公司「今日秀」（Today）：「我們對出生排行在認知測驗成績上帶來不同如此早出現，感到訝異。」

研究發現，父母給予所有孩子同等的愛和照顧，但在老大身上投入最多心力，對接下來報到的孩子則無法像過去一樣費盡心思照顧。

萊曼表示：「父母應該知道的是，在孩子身上投注心力無比重要，尤其孩子出生後前幾年。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060211

(中央社)