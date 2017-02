排行老大最聰明 研究稱有這回事

家中排行常給人的刻板印象是,老么是被捧在手掌心上的寶貝,夾心餅老二被忽視,老大則最聰明。根據近來一項研究,老大最聰明可能真是這麼一回事。

新研究發現,排行老大的孩子學業及智力表現較佳。根據這項發表於「人力資源期刊」(Journal of Human Resources)的研究指出,老大優勢顯然很早就出現,第一個孩子在嬰兒及學步時期,認知測驗成績就比弟弟或妹妹在同階段時來得好,原因可能是父母養育方式大不同。

這項發現是基於美國全國年輕孩童縱向調查(Children of the National Longitudinal Survey of the Youth),內容涵蓋14到21歲數千名美國人的資料,這些人在1979年首度受訪,此後定期受訪。這些資料包括工作狀況、收入、教育和其他背景資料。

研究共同作者、波士頓分析組織經濟學家萊曼(Jee-Yeon K. Lehmann)告訴美國國家廣播公司「今日秀」(Today):「我們對出生排行在認知測驗成績上帶來不同如此早出現,感到訝異。」

研究發現,父母給予所有孩子同等的愛和照顧,但在老大身上投入最多心力,對接下來報到的孩子則無法像過去一樣費盡心思照顧。

萊曼表示:「父母應該知道的是,在孩子身上投注心力無比重要,尤其孩子出生後前幾年。」(譯者:中央社蔡佳伶)1060211

