港鐵縱火案 台籍傷者可能搭專機返台
香港地鐵昨晚發生縱火案，造成18人受傷，其中台籍女性遊客張欣茹傷勢危急，可能搭醫療專機返台。香港保安局局長黎棟國今天說，代表港府對這起嚴重縱火事件表達強烈譴責。
香港商業電台引述未具名消息人士報導，張欣茹可能會搭乘醫療專機返台，現由保險公司處理相關事宜。
報導指出，張欣茹二級燒傷，主要傷及臉部、雙手及大腿，前臂傷勢較為嚴重。院方將先處理她的傷口，了解是否需要動手術，暫時不適合送回台灣治療。
中新社報導，截至11日中午12時，這起地鐵縱火事件共造成18人受傷，其中4人傷勢危急，2人傷勢嚴重，3人情況穩定，9名傷者已出院。
香港政務司司長張建宗表示，受傷的台籍女遊客情況危急，仍在加護病房治療，但情況穩定。港府將先了解傷者財務上的需要，承諾提供最好、最優質的醫療服務為他們治療。
香港警方已拘捕一名60歲張姓男子，涉嫌在車廂縱火的他目前傷勢危急。香港食物及衛生局局長高永文證實，這名男子有精神病紀錄，最近沒有接受治療。
事發後，香港行政長官（特首）梁振英表示高度關注，並要求相關部門全力調查。梁振英11日凌晨前往其中一所收容傷者的公立醫院探望，並慰問傷者家屬。
黎棟國上午表示，香港地狹人稠，公共交通工具經常相當擁擠，在地鐵車廂內縱火絕對不能接受，但暫無證據顯示這起事件涉及恐怖攻擊，或針對鐵路系統惡意攻擊。1060211
(中央社)
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