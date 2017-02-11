菲國最大旅遊展 台灣館人氣旺
為台灣拚觀光，交通部觀光局在菲國規模最大的旅遊展設台灣館，展現台灣之美，除有精美禮品大放送之外，還舉辦DIY活動炒人氣，希望讓台灣成為菲人出遊首選目的地。
「菲律賓旅遊展」是由菲律賓旅行社協會（PTAA）主辦，今年已邁入第24個年頭，10日至12日在馬尼拉灣畔的SMX展覽中心舉行，有超過330家旅行業者、多個菲國地方政府、外國大使館或觀光部門，在場擺設攤位。
觀光局攤位設在旅遊展二樓入口前，一進大門，橘色系的台灣館就映入眼簾，以「Time for Taiwan」（旅行台灣 就是現在）為主題，現場擺出台灣觀光年曆、景點海報，還播放介紹台灣風土民情的影片。
交通部觀光局吉隆坡辦事處副主任陳憶婷說，今年觀光局對菲律賓市場主打3大旅遊元素：觀光年曆、賞花以及樂活，並希望透過簽證便捷、通路販售與品牌宣傳等三管齊下的策略，讓菲律賓赴台旅遊人次再創高峰。
菲律賓具人口紅利，且近年來經濟成長迅速，造就不少新富，旅遊市場潛力大。根據觀光局資料，去年赴台旅遊菲人達17萬2000人次，較2015年高出23.86%。
1名菲律賓人向中央社記者說，提到台灣，她就想到可口的美食、友善的民眾以及優美的環境，雖然已曾去過台灣，但仍想再去。
觀光局提供可愛造型紙燈籠，供現場民眾動手做，成功炒熱人氣。此外，觀光局特別準備了精美台灣旅行袋，贈送給購買台灣行程的朋友，讓旅行更輕鬆。
中華航空公司與長榮航空公司也擺設了攤位，並推出多項優惠，吸引許多菲人當場購票。1060211
(中央社)
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