天寒家人暈倒別慌 快叫救護車別自送
寒流來襲，短短2天急診超過2.6萬人次就診。急診醫師表示，這2天心、腦血管重症患者增加2、3倍，呼籲若有家人突然意識不清、倒地，最好叫救護車，比自己開車送醫更有保障。
根據健保統計，全國急診就診人次9日為1萬3332人次、2月10日為1萬2975人次。
台北醫學大學附設醫院急診科主任侯甚光今天受訪時表示，這2天收治心、腦血管急重症病例，較日前天氣較暖的時候，增加2到3倍，重症患者也比平時增加1成，推估寒流造成的健康負面效應，可能還會持續一段時間。
預防心血管疾病發作，避免劇烈溫度變化很重要，侯甚光說，一般的感冒從感染到併發嚴重肺炎，可能需要好幾天，但心血管疾病從發病到惡化只要短短幾小時，病程進展快，務必儘速就醫。
根據侯甚光觀察，很多患者都是一早起床後，就出現不適症狀，很可能就是離開溫暖被窩後，溫度驟降太多的緣故。
侯甚光表示，親友發生意識不清、暈倒等心、腦血管急症的症狀時，最好打119叫救護車，隨車人員除了可先替患者進行緊急處置，也比較清楚該到哪些醫院最能保命。
侯甚光說，以往搶救中風患者，必須在3小時內施用血栓溶解劑，但近年已有更先進的動脈血管抽吸治療，可將血栓直接從體內吸出來，且在中風發生8至12小時內施行都有救命效果，治療上相對更有餘裕空間，
不過，這些救命的儀器、葉克膜等器材，並非所有醫院都有技術可以即時應變，民眾若自行開車送醫可能還得再轉院，恐延誤黃金治療時機。1060211
(中央社)
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