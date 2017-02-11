蔡依林秀蛋糕被刪 粉絲批陸節目不尊重

藝人蔡依林在昨晚播出的中國大陸綜藝節目「王牌對王牌」中，展示自製「夢露翻糖蛋糕」的片段被刪減，粉絲批評製作單位不尊重。節目監製隨後道歉，並在微博放上完整片段。

新浪娛樂報導，浙江衛視10日晚間播出的「王牌對王牌」節目，邀請蔡依林、謝霆鋒和蔡卓妍等藝人參加。節目預告片段有蔡依林展示夢露蛋糕的環節，卻沒出現在實際播出的節目中。

蔡依林展示蛋糕的片段被剪掉，引發粉絲不滿。有粉絲說蛋糕是蔡依林特地從台灣運到大陸，運送過程還受到損壞，最後卻沒有播出，他們認為製作單位不尊重藝人的辛苦。

「王牌對王牌」節目組總製片人隨後在微博上解釋，製作單位基於時長因素剪輯，無法播出所有藝人最完整的部分，向守候在電視機前的粉絲致歉，並將花絮影片放上網路，期盼粉絲理解。

「王牌對王牌」官方微博11日上午放上蔡依林展示夢露蛋糕的片段。

蔡依林除了唱功了得，近年還培養做蛋糕的嗜好。她親手製作的翻糖蛋糕已在業界闖出名號，在節目中展示的瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）造型蛋糕就是得意作品之一。

這塊蛋糕是蔡依林花8天時間製成，曾在英國Cake International翻糖蛋糕比賽獲得金獎，蔡依林事後還驕傲在微博分享喜訊。謝霆鋒在節目上說，蔡依林做事情非常堅持細緻，是處女座。

不過，有粉絲認為製作單位即使在網路放上影片，仍不尊重蔡依林和她的作品，實際播出的節目剪掉卻又放到預告中，是在消費蔡依林。1060211

(中央社)