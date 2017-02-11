王柏融轟炸石垣島 自稱運氣好打中球心
中華職棒打擊王、200安打者王柏融第二次造訪日本石垣島，對日本職棒羅德隊交流賽單場雙響砲，賽後表示「還在調整比賽的節奏，大概是運氣好，打中球心」。
王柏融第二次造訪石垣島，今年帶著聯盟年度MVP、打擊王、安打王等頭銜，手感更進入狀況，前一天練習已經頻頻開轟。
王柏融說，跟去年比起來，這次比較進入狀況，但是還在適應投手的感覺，日本投手尤其是後援，動作比較怪異，自己還在找比賽的節奏。
能夠在8局、9局雙響砲，幫助球隊10比4擊敗羅德隊，王柏融說「運氣好，剛好打中球心，可能是球來找棒子」。
挨轟的投手原嵩、黑澤翔太，一個20歲沒有一軍經驗，一個28歲去年在一軍出賽4場。總教練洪一中說，「以王柏融的級數，投手不夠強的話，被打全壘打的機會就很高」。
洪一中評論，王柏融今天的表現「正常」，他的打擊本來就很穩定，起伏不會太大。
球場吹著冷風，偶有太陽，王柏融比賽時，暖暖包放口袋，他說「打擊狀況慢慢調整，不用太急，找到比賽節奏最重要」。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。