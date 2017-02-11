王柏融轟炸石垣島 自稱運氣好打中球心

中華職棒打擊王、200安打者王柏融第二次造訪日本石垣島，對日本職棒羅德隊交流賽單場雙響砲，賽後表示「還在調整比賽的節奏，大概是運氣好，打中球心」。

王柏融第二次造訪石垣島，今年帶著聯盟年度MVP、打擊王、安打王等頭銜，手感更進入狀況，前一天練習已經頻頻開轟。

王柏融說，跟去年比起來，這次比較進入狀況，但是還在適應投手的感覺，日本投手尤其是後援，動作比較怪異，自己還在找比賽的節奏。

能夠在8局、9局雙響砲，幫助球隊10比4擊敗羅德隊，王柏融說「運氣好，剛好打中球心，可能是球來找棒子」。

挨轟的投手原嵩、黑澤翔太，一個20歲沒有一軍經驗，一個28歲去年在一軍出賽4場。總教練洪一中說，「以王柏融的級數，投手不夠強的話，被打全壘打的機會就很高」。

洪一中評論，王柏融今天的表現「正常」，他的打擊本來就很穩定，起伏不會太大。

球場吹著冷風，偶有太陽，王柏融比賽時，暖暖包放口袋，他說「打擊狀況慢慢調整，不用太急，找到比賽節奏最重要」。1060211

(中央社)