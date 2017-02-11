疑兒子在店內跌倒 中和咖啡廳遭砸

中和某咖啡廳玻璃遭砸，警方介入偵辦。（葉書宏翻攝）

一名男客人9日晚間8時許，帶著年約3歲兒子到新北市中和區永安市場捷運站附近一間咖啡廳用餐，男童不慎在店內跌倒，引起男子不滿，不到20分鐘，4名年輕男子突然持棍棒砸毀店外玻璃，不顧店內用餐顧客，店家和警方懷疑與該男子有關，正持續調閱監視器偵辦中。

警方調查，男客帶著兒子來用餐，用餐過程中兒子跌倒，店員詢問「是否需要兒童座椅？」遭男客拒絕，男客不滿帶著兒子離開。

不到20分鐘，一台車停在咖啡廳門口，車牌被口罩遮住，4名年輕男子戴口罩，下車後拿起球棒猛砸店外落地玻璃，不顧店內還有人在用餐，相當囂張，過程不到3分鐘，4人又開車逃逸。

中和警分局安平派出所獲報前往處理，了解後懷疑是否與該名男客有關，正進一步調閱監視器釐清事發過程，循線偵辦中。

(中時)