國民黨前副主席詹啟賢澎湖行拜票
積極表態參選國民黨主席的前副主席詹啟賢11日跨海澎湖行，由澎湖前縣長賴峰偉陪同下拜會黨員，詎料縣黨部黨工居然多數不知情，凸顯了離島藍營派系紛爭內鬨的窘境。
原本一直是國民黨鐵票倉的澎湖縣，近年來政治生態瞬息萬變，立委、縣長選舉接連失利
，歸咎原因是藍軍內鬨各自為政。
昨日詹啟賢拜會澎湖之行，據悉事前只透過賴峰偉安排，除了會見副議長陳雙全、前立委林炳坤、光明里長陳黃淑媛等地方人士，並與50名黨員召開座談會，大多數國民黨員都不知情，就連現任縣黨部主委鄭清發都未被知會。
座談會中詹啟賢表示，國民黨需要改變，只有他沒有包袱、恩怨和舊觀念舊思維，可以改變黨，可讓黨起死回生；面對黨主席選情變化多，他擔心「口袋黨員」效應，籲請黨員要自主勇敢站出來。
針對黨內同志提出未來地方黨部主委選舉、吸引青年與中壯黨員、未來黨務改革等議題；詹表示，之前19全黨代表大會就已提出，他承諾未來一定由地方黨員直選，相關配套措施需研修小組完成。
詹更強調，至於黨務改革，國民黨中心思想的中華民國、憲法絕不能動，一定要做到與主流民意站在一起；未來他出任黨主席後，第一件事就是做好整合內部團結。
座談會後，詹啟賢等人特地前往一級古蹟澎湖天后宮膜拜，祈求國泰民安。
(中時)
關鍵字：詹啟賢
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