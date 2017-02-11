網傳高捷火燒車 17歲造謠少年被逮

我要評比

網傳高捷火燒車，高巿左營警方展開追查，根據IP位置，晚間6時許，從鼓山區帶回1名就讀高中的17歲少年，而稍早原PO作者也在PTT高雄版PO表示，下午時聽聞朋友口述，就立刻PO文沒查證，只到剛剛經過現場，確認沒有此事，造成大家困擾非常抱歉。

不過鄉民們不領情，留言「去跟法官解釋吧」、「散布謠言就是散布謠言」、「叫你朋友出來講」等。警方現正訊問中。

(中時)