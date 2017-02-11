高永光：不是砍就叫年金改革
前考試院副院長高永光今天表示，考試院讓出年金改革主導權，不作為，考試院長欠公務員一個道歉。不是砍就叫改革，為砍而砍，是半吊子的改革。
高永光去年12月以生涯規畫為由請辭考試院副院長，現任亞太創意學院校長。他下午受訪表示，他不是因為找到教職，才離開考試院，請辭主要是對年金改革感到無能為力，且對考試院處理年金改革，沒有盡到職責，感到失望。
他表示，考試院是公務員年金改革的執掌單位，本應對年金改革進行研究，由考試委員主持分區座談，蒐集並表達公務員意見，但考試院卻不作為，一開始就表明這次年金改革是總統府年金改革委員會主導，完全失去憲法賦予考試院應有的職權。
高永光說，他在考試院副院長任內曾向考試院長伍錦霖表達想法，當時由他組成的改革小組想進一步擴大，伍錦霖卻不同意。
他認為，考試院應該在年金改革方面更積極，可以前考試院長關中的版本為基礎，進行研究，提出考試院的主張與看法。
對於總統府提出的年金改革版本，高永光說，他沒有月退，也沒有領18%，他不是反改革，但不是砍就叫改革，這次完全是為砍而砍，先設定底線，再回推的改革版本，導致全民均貧。
高永光並說，退撫基金投資報酬率太低，與定存利率差不多，政府完全不檢討基金投資績效，卻從砍18%、砍所得替代率的消極作為來談改革。1060211
(中央社)
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