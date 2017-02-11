澎湖元宵乞龜幸運樂 遠航空姐邀請你一起同樂

「澎湖元宵乞龜幸運樂」2月11日下午15時於澎湖烏崁靖海宮舉辦。此活動由澎湖縣政府與遠東航空首度攜手合作，邀請民眾一起前往澎湖參與「乞龜」百年歷史的特別活動。現場除了有廟方精心準備的乞龜祈福平安活動，澎湖縣政府與遠東航空也特別以澎湖「乞龜」為主題規劃一系列的節目，由遠航美麗的空姐邀請鄉親一起同樂，讓民眾體驗澎湖在地文化習俗的樂趣。

2017「澎湖元宵乞龜幸運樂」，遠東航空今年首度與澎湖縣政府共同攜手合作，特別安排「2017遠航桌曆」2月份代言人呂亞莉，率領5位美麗的空姐前往澎湖與民眾近距離互動玩遊戲，現場活動除了有「乞龜拳比比樂」、「乞龜燈謎猜猜樂」、「乞龜銘點疊疊樂」、「乞龜大胃王吃吃樂」等趣味競賽，還特別邀請澎湖在地知名「跳起來樂團」現場表演，鄉親們一起吃喝玩樂拿獎品。

活動現場還推出「好禮三重送」！民眾只要現場下載遠航APP / Facebook打卡上傳照片，可獲贈由澎湖縣政府與遠航合作發行的獨家好禮 -- 「2017年乞龜御守」。好康不只如此，民眾當天只要持遠航登機證現場就可兌換「遠航空姐簽名桌曆」；最後的「加碼抽抽樂」澎湖縣府準備精美郵票及杯墊，遠航也提供樺舍商旅住宿折價券、遠航空中精品讓民眾帶回家。

澎湖縣議長劉陳昭玲上台致詞時表示，元宵節是澎湖地方最具傳統宗教民俗的節慶，各地大小廟宇都有乞龜習俗，目的是希望大家平安喜樂。劉陳昭玲熱誠歡迎民眾每年元宵節都能到澎湖來乞龜祈福，同時促進地方蓬勃發展。

澎湖縣長陳光復也特別到現場致意，他表示感謝遠東航空一直以來為澎湖交通付出心力，並與地方合作辦理馬拉松，贊助花火節活動等，無論是交通、教育、體育與觀光，或關懷社會公益活動都可說貢獻良多，遠航這次舉辦乞龜活動他表達由衷感謝。

(中時)