澎湖家扶頒發獎助學金 照亮261位學童未來
澎湖家扶中心於2月11日，於馬公國小特綜館舉辦獎助學金頒獎典禮，特邀請「混障綜藝團」團長－劉銘，與中心的扶助兒少分享其人生歷程，同時給予孩子遇到困境堅持不放棄的勇氣。此次共計261名學生獲獎，將發放逾145萬元獎助學金，鼓勵身處困境仍奮發向上的學童，協助其安心就學。
就讀國二的阿賢在申請書上認真寫下：「從小阿嬤撿回收，慢慢拉拔我長大，現在駝背越來越嚴重，我看了很難過…雖然還不會賺錢，但是我會繼續認真學習，努力申請到獎學金可以幫阿嬤買營養品，讓阿嬤身體健健康康的……」
國小六年級的樂樂寫到：「我已經要升國中了，希望能夠運用這筆獎助學金購買教科書，提升學業成績，也能給弟弟好的榜樣，讓媽媽放心減輕負擔，我會努力用功完成這個目標」。
就讀小三的阿致寫到：「看著同學學習跆拳道和打棒球，我也很想學，但是家裡錢不多，所以我希望能夠申請獎助學金，實現我的目標，成為我的優勢，也能為未來升學加分」，獎助學金除了鼓勵孩子上進，同時減緩家庭經濟困境，助其即使在困苦的環境中，也能擁有妥善的學習資源穩定就學。
澎湖家扶中心主任蕭舜鴻表示，今年為中心獎助學金採申請制的第二年，除了看見更多家庭需求及求學需要外，孩子們也更願意透過獎助學金申請，展現自己的學習成果與課業表現，感謝高雄市明燈慈善會澎湖分會、媽宮獅子會、澎湖獅子會、國際青商會等單位聯合主辦，以及各界善心人士一同投入這項助學工程。澎湖家扶每年皆會舉辦獎助學金頒獎典禮，社會資源募集的過程充滿許多挑戰，讓我們相當擔心獎學金頒獎典禮是否仍能持續辦理，然看見這麼多孩子奮發向學，使我們更堅定持續努力。同時歡迎社會大眾、在地社團組織熱情響應，協助540名在學兒少安心就學。
(中時)
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