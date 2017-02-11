美日外長華府首次會談 確認美日同盟重要性
日本外相岸田文雄與美國國務卿提勒森10日上午，於美國國務院進行首次會談。提勒森再次表明釣魚台屬於規定美國對日防衛義務的《美日安保條約》第5條的適用對象，雙方並確認美日同盟的重要性，一致同意強化合作。
共同社11日引述日本外務省表示，岸田提及美國總統川普宣布退出的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的經濟及戰略意義；提勒森則表示，發展美日雙邊經濟關係十分重要，與亞太各國構建緊密的經濟關係也十分重要。
此外，關於美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）的搬遷問題，雙方就搬遷至該縣名護市邊野古是唯一解決方法達成了一致，還圍繞應對加強東海及南海活動的中國以及推進核及飛彈開發的北韓交換了意見，確認了亞太地區的安全環境正趨於嚴峻。
報導指出，會談中未涉及川普的禁止7個伊斯蘭國家公民入境的措施。
(旺報)
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