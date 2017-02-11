正妹健身教練來台探親 違規遭限期出境

大陸地區人民20歲陳姓女子，正值青春年華、面貌清秀、身材姣好，在大陸地區從事健身教練工作。去年底從江西省九江市經由小三通方式來到澎湖探親，探視嫁到澎湖多年的阿姨，阿姨在澎湖北辰市場內經營麵店，生意興隆，常常忙不過來，陳女於是自願分勞解憂協助幫廚、收帳等工作，由於年輕貌美，在澎湖地區更顯「吸睛」，吸引不少慕名而來的食客，生意也成長不少。

日前陳女一如往常一樣在麵店幫忙，不料為眼尖的移民署專勤隊科員發覺陳女以探親名義來澎湖後卻從事與許可目的不符之活動，雖然陳女表示不知道有此規定，但違反規定事證明確，經澎湖縣專勤隊調查後，要求陳女限期離境並將管制入境2年。同時，陳女阿姨即麵店金姓負責人也因雇用陳女，而違反台灣地區與大陸地區人民關係條例亦被移送法辦。

澎湖縣專勤隊隊長廖蔚蘭表示，陳女探親卻從事與許可目的不符之活動，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第10條第2項規定，予以限期出境並管制一定時間不予許可其申請入境；陳女阿姨雇用大陸地區人民在台灣地區從事未經許可之工作，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第15條第1項第4款規定，移送台灣澎湖地方法院檢察署偵辦，並可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金。廖蔚蘭最後特別呼籲民眾不得僱用大陸地區人民在台灣地區從事未經許可之工作，以免誤觸法網，得不償失。

(中時)