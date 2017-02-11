鎮瀾宮元宵夜擲筊 媽祖訂3／24起駕
大甲鎮瀾宮於元宵節舉行起斗點燈、安太歲祈安典禮，由董事長顏清標擲筊，請示媽祖裁定今年9天8夜遶境起駕日，台中市政府副市長林依瑩、于美人也應邀出席，請示結果一次就擲出聖杯，決定於3月24日(農曆2月27日)11時起駕，回鑾時間為4月2日(農曆3月6日)。
下午3時廟方自恭請帶領進香隊伍的正爐媽、副爐媽、湄洲媽於殿頂安座，隨即進行百人誦經祈福儀式，晚間舉行三獻禮儀式後，降下媽祖元神燈，由顏清標引燃香火賜福，隨即返回大殿，恭請媽祖裁定遶境起駕日。
顏清標於神前，率全體董監事虔心擲筊，結果媽祖靈驗，第一筊就裁定丁酉年的遶境起駕日期及時間，他不改霸氣持麥克風宣布「今年咱農曆2月27日11點起駕！」現場信徒們爆出熱烈掌聲，隨即貼頭香、貳香、參香、贊香榜示。
廟方也在第一時間公布遶境行程：3月24日晚間11時起駕，25日駐駕彰化市南瑤宮，26日西螺鎮福興宮，27、28日新港鄉奉天宮，29日西螺鎮福興宮，30日北斗鎮奠安宮，13日彰化市天后宮，4月1日清水朝興宮，隔天回鑾安座。
(中時)
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