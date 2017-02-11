澎湖縣長陳光復關心役男體檢 親切話家常
澎湖縣106年2月役男徵兵體檢作業，2月11日及12日在衛生福利部澎湖醫院舉行，縣長陳光復11日上午由民政處長許啟川陪同，前往巡視作業情形，關心即將入營服役的澎湖子弟體檢作業，也關懷役男及陪同前來的家屬，與他們閒話家常，親切互動。
陳光復在澎湖醫院醫室檢驗科主任劉世昌等人的陪同下，巡視檢查中心。他感謝院方對役男體檢作業的全力支持與配合，讓整個體檢流程相當順遂、流暢。而對於縣府、各鄉市公所役政同仁及相關工作人員犧牲假日的辛勞，他也表達慰勉之意。
民政處表示，此次役男徵兵體檢對象，主要為應屆畢業及申請兩階段軍事訓練役男，配合大學寒假期間安排本次體檢，排檢人數共有434人。同時，民政處也提醒，這兩天未到檢者，可由本府全球資訊網首頁、「兵役代檢線上申請」登入，線上申請兵役代檢，完成申請後請電知戶籍地鄉市公所。
(中時)
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