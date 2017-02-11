苗栗市南苗市場火警 一死一傷

苗栗市南苗市場今天傍晚5時許傳出火警，現場濃煙密布，消防車出動數台前往灌救。(江詩筑攝)

65歲獨居的張姓老翁在火勢撲滅後，被發現陳屍在臥室。(江詩筑攝)

6旬張姓老翁獨居的鐵皮屋被燒得焦黑只剩鐵架。(江詩筑攝)

由於火警位在市場內，苗栗縣消防局出動多輛消防車及人員前往滅火。(江詩筑翻攝)

火勢延燒之際，現在不時傳來陣陣電線走火的火光。(江詩筑翻攝)

苗栗市米市街是傳統早市，今天傍晚5時許突然傳出火警，濃煙密布，遠在頭屋大橋都可以看見黑煙沖天，苗栗縣消防局出動5個消防分隊前往救災，由於起火的房舍位在窄小街道內，消防車進入不易，消防人員在半小時內撲滅火勢，在搜尋鐵平屋時發現發現65歲張姓老翁已被燒成焦屍，而發現火苗緊急報案的17歲少女則受到輕微嗆傷。

死者張姓老翁的哥哥趕到火場才知道弟弟沒有及時逃出，他表示，該處鐵皮屋白天都會租給攤販使用，弟弟自中華電信退休後就獨自居住在後方的小房間，不清楚火勢怎麼發生。

警消指出，死者居住的鐵皮平房約25坪，因大火高溫，部分鐵架都燒歪變形，嗆傷的徐姓少女住在對面，火警引發的濃煙造成附近住戶趕忙逃出避難。消防局表示，詳細起火原因仍待進一步釐清。

(中時)