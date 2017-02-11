正逢元宵節 獅隊球員親手做湯圓
今年統一獅萊辦桌活動，搭配元宵佳節特別安排羅錦龍、方昶詠、林祐樂及傅于剛客串小廚師，由金牌總舖師盧正治親自指導選手如何搓湯圓，這也是選手們第一次動手做湯圓，透過主廚每個步驟的引導，選手們從不會，到愛上搓湯圓，每個選手也展現創意，其中傅于剛更是捏了小饅頭造型，吸引球迷拍照目光。
職棒選手親手做湯圓是一個很難得的機會，知道這些湯圓都要做給球迷一起享用，每個選手都展現用心，每個步驟都不馬虎，把主廚分配的數量，即時活動時間到了也堅持要做好做滿，林祐樂表示：「很開心看到這麼多球迷一起來參加萊辦桌活動，也是讓我們跟球迷近距離互動的好機會，其實參加這個活動就是把球迷當作家人一起喝春酒，是一件很幸福的事情。」
金牌舖師盧正治表示：「很開心，球團能把職棒活動跟在地傳統辦桌結合，讓今年新春充滿喜氣，也期待統一獅能把冠軍金盃留在台南。」
(中時電子報)
關鍵字：統一獅
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