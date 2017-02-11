新港奉天宮舉行遶境慶元宵 1男遭炮灼傷

一名進香團何姓男子不慎被連炮灼傷。(高錦如翻攝)

何姓男子雙手2度、背部1度燒燙傷，所幸送醫後無礙。(高錦如翻攝)

嘉義地區各地慶元宵，不少廟宇紛舉行遶境活動，並點燃鞭炮炒熱現場氣氛，新港奉天宮11日進行遶境儀式之際，一名進香團何姓男子不慎被連炮灼傷，造成雙手2度、背部1度燒燙傷，所幸送醫後無礙。

今天上午8點42分嘉義縣消防局接獲通報，新港奉天宮前有民眾燃放爆竹不慎灼傷，這名20歲何姓男子疑被街道旁堆積的連炮灼傷，造成雙手2度、背度1度燒燙傷，附近店家趕緊予以協助，立即脫下他的上衣，對著燒燙傷處不斷沖水，趕到現場的新港消防分救護人員，立即協助救治。

救護人員表示，民眾對著何男傷口不斷沖水，但因寒流來襲，何男意識相當清楚，僅表示只感覺麻麻的，不會冷，但仍怕他失溫，趕緊鋪上濕紗布、再以毛毯保暖，送往嘉義基督教醫院治療。

(中時)