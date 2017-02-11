苗栗市米市街火警 1死1嗆傷

苗栗市米市街傳統市場內的一處鐵皮屋，今天傳出火警，消防隊員趕到現場花了大約半個小時撲滅火勢，在屋內發現65歲張姓男子已經沒有生命跡象。

苗栗縣消防局傍晚5時許接獲通報，苗栗市米市街9號傳出住宅火警，立即通報苗栗、頭屋、公館和特搜等多個分隊前往救援，抵達現場看到1間鐵皮屋冒出濃濃黑煙，火勢在屋內悶燒。

消防隊員立即拉出水線灌救，不過電線不時竄出火花並發出爆裂聲響，等到台電人員趕往斷電，消防隊員大約花了30分鐘才順利撲滅火勢，在滅火過程中，附近1名17歲女子，因為吸入濃煙嗆傷送醫，並無大礙，不過清理火場時在臥室內發現1具男性屍體。

死者的哥哥指出，弟弟離婚之後，1個人住在鐵皮屋，前方平常租給攤商擺設攤位，火警發生當時，攤商都已經收攤，不知道為何會發生火警，消防隊員勘查現場，不排除是電線走火引發火舌，但詳細原因仍須進一步鑑識。1060211

(中央社)