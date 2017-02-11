台灣燈會在雲林 正式點燈開幕

台灣燈會在雲林今天晚間正式點燈開幕，虎尾主燈區及北港燈區綻放璀璨，首創新住民燈區、彩繪巨蛋花燈、50公頃展場歷年之最，呈現「最有台灣味、最具地方特色」燈會。

台灣燈會在雲林展期一連9天、經過2個週六日，以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸，延伸出「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」6大主題燈區。

「工藝風華」燈區在北港已於7日啟燈，其餘5個主題燈區在虎尾，今晚由中央和地方各界，共同見證23公尺高的主燈「鳳凰來儀」、副燈「牛轉乾坤、祥獅獻瑞、鳥囀花開」綻放璀璨，另北港有副燈「魚躍龍門」。

今年台灣燈會充滿絕無僅有特色，虎尾有20鄉鎮市的繽紛雲林、社區的農村再生藝術、新住民主題、宗教祈福、偶戲春秋等燈區、主燈旁彩繪巨蛋花燈、虎尾40公頃及北港10公頃共50公頃展場的歷年之最，呈現「最有台灣味、最具地方特色」燈會。

台灣燈會開園時間，平日週一至週四下午2時至晚間10時，假日週五至週日上午10時至晚間10時30分；相關訊息請上網「2017台灣燈會」網站查詢。

對於近日來網路盛傳，今年台灣燈會在雲林將從219延長至228，雲林縣長李進勇日前受訪表示，與廠商有契約期限，縣政府文化處長林孟儀下午則表示，目前無此訊息。1060211

(中央社)