台北燈節遊行 柯文哲：車流量還好
台北燈節「西城嘉年華大遊行」今晚登場，台北市長柯文哲受訪時說，在交通順暢小組監控全市交通流量及相關局處、志工幫忙維持交通下，西門町周邊車流量還好。
柯文哲和妻子陳佩琪等人出席「2017台北燈節」西城嘉年華大遊行，在帶領遊行隊伍出發前先接受聯訪，媒體詢問，關於舉辦「西城嘉年華大遊行」周邊道路的車流量狀況。
柯文哲說，忠孝東路、西路目前狀況還好，其他地方沒看到，且北市有交通順暢小組會在監控全市交通流量，還有交通局、警察局等局處，及動員義交幫忙維持交通，車流量目前看起來還好，也因為是假日，車流量比較少一點。
陳佩琪受訪時說，今年燈節不同於過去風貌，因為往年都是定點式賞燈，這次有不同樣子，很期待看到今年燈節。1060211
(中央社)
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