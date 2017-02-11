2017台灣燈會 泰國印尼媒體來台體驗

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推廣觀光新南向政策，交通部觀光局今年邀請泰國、印尼電視節目來台體驗台灣燈會，菲律賓節目也來台拍攝台灣小吃，雞排最受歡迎。

台灣燈會今天正式點亮，為期9天在雲林虎尾燈區和北港燈區，預估將吸引超過千萬人次，配合新南向政策，觀光局今年也邀請泰國和印尼的美食旅遊節目來台拍攝，讓更多人看見台灣的在地特色。

觀光局表示，2國的節目都是首次體驗台灣燈會，雙方各自帶領100多位民眾欣賞燈光秀，讓這些國外觀光客感到十分新奇，觀光局表示，未來將持續透過名人帶路方式，擴大宣傳效益，創造台灣品牌。

菲律賓旅遊節目日前也來台取景拍攝，介紹台灣必吃美食，包括小籠包、蚵仔煎、珍珠奶茶，其中滷肉飯、大雞排等，最受菲律賓民眾歡迎。

觀光局補充，沿著美食地圖所發展出來的台灣夜市、商圈購物、泡溫泉等特色行程，成為來台必遊的體驗，讓旅遊者享受到台灣美食、購物、浪漫、樂活、生態、文化等多重的主題旅遊樂趣與驚奇。1060211

(中央社)