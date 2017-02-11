張學友攻蛋江蕙送麥 張惠妹台下聽歌

「歌神」張學友今晚在台北小巨蛋開唱，已封麥的江蕙送上麥克風造型氣球及花籃，署名是「捨不得跟你吻別的江蕙」；歌手張惠妹也在花籃預告要在台下聽歌。

睽違5年，張學友推出全新「A CLASSIC TOUR 學友．經典」世界巡迴演唱會，去年10月在中國大陸北京起跑，今天起連3天及17、18、19日在台北小巨蛋唱6場，以全LED打造360度超立體4面台，每場1.3萬人朝聖。

張學友在演藝圈擁有好人緣，收到不少圈內藝人送的祝賀花籃，張學友曾擔任江蕙封麥演唱會表演嘉賓，江蕙特地送上麥克風造型氣球及花籃，握著麥克風的手還比YA。

江蕙寫道，「無人能取代的歌神～我封麥，你說要把你的麥借給我…你留著啦，今晚用這支歌神麥克風帶我們去翱翔這趟經典之旅。」

張惠妹（aMei）在花籃寫，「這次終於有機會，好好在台下聽你的天籟了」，預告將以歌迷身分坐在台下捧場，但主辦單位說還不確定是哪一場；歌手周杰倫（Jay）則以「歌神發威，誰與爭鋒」祝賀。1060211

(中央社)