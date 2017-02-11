封中華路辦花車遊行 柯P：交通看來都還好

台北燈節重頭戲西城嘉年華大遊行晚間登場，台北市長柯文哲晚間6點到場替活動拉開序幕。柯在致詞時表示，今年市府把燈節拉到西門町舉行，讓很多人重溫了過去的回憶，他希望這場活動，能成為日後台北市民的共同回憶。

柯文哲透露，有民眾反應「若不是這次燈節，很久沒來西門町了」。很多人利用燈節到西門燈看花燈、吃吃喝喝，才發現當地很多景色依舊，但是也有很多改變的地方。這次燈節，能在傳統的節日、舊城區，注入一些新的元素，希望這樣的模式能變成以後台北市民的共同回憶。

為了舉行西城嘉年華大遊行，北市府今天中午陸續封閉中華路、成都路等重要幹道，柯文哲受訪表示，自己從忠孝東路、西路抵達嘉年華遊行現場，「目前看起來都還好」。

柯說，交通局也有一個交通順暢小組，隨時在監控整個車流情形，也因為今天是假日，車流量跟平日相比本來就會比較少，此外警察局、交通局也動員很多義交在維持交通。

西城嘉年華，首次在中華路封街舉辦花車遊行，讓西門町湧進上萬人，堪比跨年盛況。不過，人潮也帶來亂象，因封街被隔絕在中華路人行道的民眾抱怨，根本看不到遊行車隊，還有民眾爬上路燈基座，險象環生，甚至有民眾人就在現場，卻只能透過直播看表演的狀況，顯得敗興而歸。

(中時)