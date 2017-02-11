Jolin鏡頭剪光光 陸節目挨轟：以為蔡依林好欺負？
浙江衛視《王牌對王牌》日前邀請天后蔡依林（Jolin）上節目，還以Jolin重現在英國拿到金獎的夢露蛋糕當預告，讓不少粉絲滿心期待。未料昨日節目播出，不僅蛋糕鏡頭剪光光，Jolin從頭到尾更露臉不到10分鐘，令大陸粉絲氣炸，怒轟節目組應該向Jolin道歉。
《王牌對王牌》日前拿Jolin重現夢露蛋糕當噱頭，未料節目播出後，被粉絲察覺她鏡頭少的可憐，怒轟節目組「蔡依林帶著感冒錄了十幾個小時，還把蛋糕從臺灣運過來，用了很多心思，結果卻遭到這樣的對待，節目組太不尊重人」、「是認為她好欺負嗎」、「昨天盯著節目看，就是為了看依林，可是鏡頭真的超少」。
據悉，Jolin為了該節目不僅特地把得獎蛋糕從台灣搬去節目現場，搬運過程中一度損壞，還熬夜修補，最後更帶著重感冒，錄影長達7小時，最後卻換來僅十分鐘不到鏡頭，也難怪粉絲憤怒又心疼。
《王牌對王牌》總製片人吳彤今(11日)也在微博滅火，「其實我也是jolin的粉絲，喜歡她很多年，所以這次才千方百計邀請她過來，現場我們也做了給她驚喜的視頻等，也做了很多工作，希望她玩的開心。後期時長嚴格受限，所以沒有全部播出，不管什麼原因，我個人都向jolin以及粉絲們說聲抱歉！隨後幾段視頻，都會在官微看到。」可惜依舊難消粉絲怒火，再轟根本把蔡依林當成博收視率的工具。
(中時電子報)
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