船長疑落海失蹤 海巡搜救72小時仍下落不明
新港籍漁船勝豐6號，8日凌晨由董姓船長獨自駕船出海捕魚，不料當天傍晚漁船在都歷海岸被發現，卻沒有船長的蹤影，海巡八二大隊、空勤總隊及十五海巡隊在南北沿岸展開搜救，今天傍晚72小時黃金救援時間截止前，並未找到船長下落，搜救行動暫時告一段落。
海巡八二大隊表示，搜救期間共出動199人次，還動員51車次、空偵機5架次、海巡艇5艇次，在都歷的南北海域尋找，不過船長落海時間及地點不明，海象又差，搜尋3天來並未有進展，今天傍晚搜救暫告一段落。
海巡八二大隊指出，明天將持續於岸際搜索巡邏，並加強守望海面目標查看，希望能盡速發現失蹤的船長。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。