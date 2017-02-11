船長疑落海失蹤 海巡搜救72小時仍下落不明

勝豐6號在都歷海邊被發現，船長卻失蹤，今天下午搜救行動暫告一段落。（黃力勉翻攝）

新港籍漁船勝豐6號，8日凌晨由董姓船長獨自駕船出海捕魚，不料當天傍晚漁船在都歷海岸被發現，卻沒有船長的蹤影，海巡八二大隊、空勤總隊及十五海巡隊在南北沿岸展開搜救，今天傍晚72小時黃金救援時間截止前，並未找到船長下落，搜救行動暫時告一段落。

海巡八二大隊表示，搜救期間共出動199人次，還動員51車次、空偵機5架次、海巡艇5艇次，在都歷的南北海域尋找，不過船長落海時間及地點不明，海象又差，搜尋3天來並未有進展，今天傍晚搜救暫告一段落。

海巡八二大隊指出，明天將持續於岸際搜索巡邏，並加強守望海面目標查看，希望能盡速發現失蹤的船長。

(中時)