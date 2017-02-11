港鐵烈火 縱火張嫌為精神病患

港鐵縱火嫌張錦輝，自己也被嚴重燒傷。（圖取自中新社及臉書）

尖沙咀站縱火案現場。（圖取自香港警察臉書）

港鐵尖沙咀站列車車廂起火事故，油尖警區指揮官郭柏聰表示，該案屬個人原因，並非恐襲事故或針對交通工具的襲擊。（圖取自中通社）

10日晚7時許，香港地鐵往尖沙咀站一列車，60歲男子張錦輝站在車門旁邊，自言自語：「你班仆街（去死），燒死你哋！」他拿着一個玻璃酒瓶，將瓶內的液體往頭淋，隨後點火，張錦輝瞬間變成火人，乘客亦被波及，車廂一片烈火。

港媒稱，張嫌瓶內裝的天拿水（香蕉水），是無色透明易揮發的液體，易燃。擔任夜間保安的張嫌有幻想症，因為他縱火時說，「個仔（小孩）被害死。」其實他一對子女好的很。

香港「東網」今天報導，港鐵縱火狂漢張嫌原來是長期精神病患者。香港社會福利署發言人今日下午稱，涉案男子自07年起接受社署東區一醫院社會服務，醫務社工曾為他及其家人提供多方面的支援服務，包括家庭輔導、經濟及房屋援助，以及透過多專業協作跟進其康復情況。

港鐵尖沙咀站縱火案中，60歲姓嫌犯張錦輝三級燒傷，仍在威爾斯親王醫院治療，香港重案組探員今午到訪調查及了張嫌傷勢情況，並口頭向疑犯查詢一些問題。。

香港食物及衛生局局長高永文今日也確認疑犯有精神病紀錄，目前無法聯絡張接受治療覆診。據了解，張嫌10年前患上妄想症，迄今仍需接受治療。張嫌曾有2段婚姻，第2段婚姻正在辦離婚，他與現任妻子及子女關係欠佳，警方正在尋找其前妻作進一步調查。

他於2007年因暴力行為入住醫院精神科，被診斷患上妄想症。出院後因被界定為需要優先跟進的個案，遂由該院繼續跟進，其後他病情一度轉趨穩定，但仍需依時覆診和接受藥物治療。事發前他原訂需於早上到醫院覆診，惟醫護人員發現他爽約，一直未能與他聯絡。

「香港01」網報導，張嫌的鄰居表示，張為夜班保安員，與妻子及一對讀中學的子女同住，曾聽聞疑犯妻指想離婚，但是原因不明，想不到疑犯昨日竟於車廂內放火。

鄰居表示，張嫌不時晚出早歸，早上時間應該在睡覺。至於疑犯妻為清潔散工。梁先生認為疑犯一家應該有經濟問題，因為見疑犯妻之前任職兩份清潔散工。張嫌讀中學的一對子女乖巧，成績尚可，想不到疑犯縱火時會說指有人要害他的兒子，進而縱火傷人。

(中時電子報)