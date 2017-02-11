每3年流行1次 「牛流行熱」防疫開跑
新北市有約2000頭飼養牛，集中於林口、淡水地區，動保處因應每3年發生1次的「牛流行熱」大流行，將今年列為重點防疫年，預計3月將提供牛流行熱疫苗約2000劑及滅蚊蟲藥劑50瓶，防範疫情發生。
「牛流行熱」是牛隻的病毒性疾病，主要透過糠蚊傳播，牛隻感染後會出現呼吸困難、流口水、流眼淚等症狀，嚴重更會造成肺氣腫窒息死亡；而泌乳牛則會因發熱而乳量銳減，甚至停止泌乳、流產。現則因全球暖化，病媒蚊四季皆可能孳生，全年幾乎都會出現病例，上次流行期在2013年至2014年，據統計每3年就會發生1次大流行，故將今年列為防疫年。
動保處長陳淵泉表示，新北共有14戶牛隻養殖戶，集中於林口、淡水地區，目前飼養約2000頭，以乳牛為居多。雖據文獻統計，牛流行熱感染率高達8成，死亡率也可達3成，但只要有完整的疫苗免疫計畫、環境病媒蚊管理及加強場內環境清潔消毒，並提早照護治療，死亡率就能大幅降低，以2014年為例，新北有41頭牛感染，僅6頭牛死亡。
(中時)
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