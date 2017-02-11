海豐迎男孫燈，燈首男丁盼了10年

海豐三山國王廟迎男孫燈活動，神轎在全區遶境，預計將熱鬧一天一夜。（林和生攝）

陳家喜迎男丁又獲燈首殊榮，家人直呼雙喜臨門。（林和生攝）

屏東市海豐三山國王廟建廟266年，每逢元宵節皆舉辦迎男孫燈活動，並由神轎在全區遶境，今年回報海豐地區添丁人數共有16人，相較去年少了8人，榮獲燈首殊榮的陳家開心地說，這男孫全家盼了10年，感謝神明青睞，這榮耀用錢也買不到。

廟方主委鄭龍雄表示，迎男孫燈是廟裡傳統，距今延續200多年，只要是元宵節前生男丁的家戶，都要向廟方登記，並出燈掛在3個王爺神轎上，燈上寫下家族姓氏，以前男丁生的多，限定頭一胎添丁才能「出燈」，後來出生兒越來越少，近10年也不再設限。

由於每頂王爺神轎至少需掛滿10個燈，以今年為例，海豐地區共有16個男丁，不過王爺神轎共有3頂，依規定不足部分需由廟方把燈補足。

為鼓勵家戶多多添丁，早期民眾都會把白米奉獻給廟宇，廟方則是轉贈燈首作為獎勵，現在民眾多以添香油錢取代，廟方也與時具進，改以現金作為獎勵。燈首阿嬤蔡碧蘭說，這榮耀用錢都買不到，男孫上面有2個姐姐，年紀相差10歲以上，家中一直盼能添丁，一舉獲得燈首，真是雙喜臨門。

鄭龍雄說，整個迎男孫燈活動要從廟裡出發，並走過社區每個家戶，就算田中央單獨一戶也不能錯過，因此遶境結束至少要一天一夜，這天熱鬧陣也將徹夜持續到天亮。

(中時)