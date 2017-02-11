郝龍斌拜訪中市眷村 提願景重返執政

將參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌，今晚走訪台中市兩個眷村時指出，選黨主席就是為了讓國民黨轉型及改革，最重要的就是要重返執政。

今天是元宵節，郝龍斌傍晚抵達台中市，分別走訪台中市西屯區大鵬新城及北區的興中新村，他由台中市議員楊正中陪同抵達位於逢甲夜市附近的大鵬新城時，受到眷村老伯伯及老媽媽的歡迎，都說是一路看著郝龍斌長大的，郝龍斌則代表父親郝柏村向大家致意，祝福元宵節快樂。

大鵬新城晚上正好舉辦滾元宵活動，郝龍斌也跟著社區媽媽一起加入滾元宵行列，其中96歲的張媽媽還特別從旁指導郝龍斌如何將元宵滾得又圓又大，郝龍斌一邊搖元宵，還一邊想起有一年被父親郝柏村指責做事不賣力，而不准吃年夜飯。

郝龍斌請託大家在這次黨主席選舉中能夠支持他、幫助他，說明他為何參選黨主席。他說，希望讓國民黨轉型及改革，而且要超越民進黨，最重要的就是要重返執政，2018年要將台北市及台中市的執政權拿回來。

他指出，與前台中市長胡志強都當過地方首長，要如何監督市政，相信很有把握，他跟幾位台中市里長座談過程中，多位里長都覺得新的跟舊的比較後才知舊的好，所以國民黨只會做事不會宣傳，重返執政是他今年的願景，也是元宵節的願景。1060211

(中央社)