台北燈節西城大遊行 柯文哲：新舊融合

台北燈節「西城嘉年華大遊行」今晚登場，台北市長柯文哲說，西區本來是台北發展起點，但近年發展慢慢往東，舊城區逐漸消沉，透過在傳統節日注入新元素，讓西門町新舊融合。

柯文哲和妻子陳佩琪晚間共同出席「2017台北燈節」西城嘉年華大遊行，柯文哲致詞時說，今年台北燈節在西區舉行，這幾天天氣很冷，但過去一星期，舊城區燃起熱情，西區本來就是台北發展起點，但這幾年發展慢慢往東，舊城區逐漸消沉。

柯文哲說，今年台北燈節在台北舊城區舉辦，很多民眾趁這個機會，重溫當時對西門町的回憶，今年燈節不僅有很多年輕人參加，還有更多家庭參與，一起重溫過元宵節的歡樂景象。

他也提到，有朋友趁這次台北燈節來西門町逛街，一路從北門看花燈再走到西門町，朋友覺得西門町很多景象依舊，但也有很多改變，這種新舊融合的感覺讓他非常感動。

柯文哲說，透過在傳統節日注入新的元素，這種新舊融合感覺，讓民眾一起歡樂，這會變成台北市民的共同回憶，從過去提燈籠到今年的花車遊行，希望透過嘉年華大遊行結合傳統與創新，也感謝警察、交通、環保的同仁，沒有他們的努力，不會讓台北燈節更加完滿。1060211

(中央社)