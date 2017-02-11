網傳高雄捷運失火 警逮高中生

我要評比

有人在網路PO文指高雄捷運車廂失火，經高雄市警察局追查，疑是一名17歲林姓高中生涉案，警方今晚找到人帶回偵訊。

網路今天傳聞「剛剛凹子底捷運車廂整個失火捷運在我面前開過去完全沒停後面車廂玻璃燒黑」，引起高雄市警方重視，隨即澄清是有人在網上散布不實訊息，轉請刑大介入調查。1060211

(中央社)