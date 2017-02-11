警寒流關懷街友 沒想到查到毒
寒流來襲，氣溫驟降，高雄仁武分局大社分駐所副所長許允滕、警員賴常玉，昨(10)執行關懷街友巡邏勤務時，在安康街發現一部自小客車駕駛座車門、車窗未關。靠近一看，發現有2人昏睡於車內，車內、身上都是嘔吐物，擔心兩人安危欲叫醒他們，卻聞到車內飄出酒味、吸毒臭味。
員警驚覺不單純，頂著寒風用盡各種方法把他們叫起床，但兩人呼呼大睡，完全無動於衷，費了九牛二虎之力，終於喚醒兩人帶回警所偵訊，查出駕駛陳姓男子(80年次)有毒品、竊盜前科。
另名劉姓男子(68年次)有槍砲、毒品前科，隨後分別在陳、劉的隨身背包上查獲安非他命1大包，毛重30.3克，以及2小包毛重0.2克、0.3克，和吸食器、電子磅秤等，兩人坦承持毒，今(11)訊畢後，將他們移送橋頭地檢署進一步偵辦。
大社分駐所所長林楓凱表示，寒流襲台，要求員警巡邏時，務必加強注意轄內是否有民眾需要協助，主動幫忙，沒想到原只想關心劉、陳兩人，卻意外查獲吸毒不法情事，註定賊星該敗。
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(中時)
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