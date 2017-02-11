野柳神明淨港 比基尼勇士不畏風寒
北台灣最知名的「2017新北神明淨港文化祭」今天在萬里區野柳保安宮前舉行，天氣雖然下探低溫，跳港的勇士，與穿著比基尼的美女仍在寒流中，躍入野柳港祈求神明的庇佑。
適逢入冬最強寒流來襲，氣溫低至攝氏10度，勇士奮勇抬神轎跳港、赤腳過火，完成「水裡來，火裡去」的百年傳統。
新北民政局表示，今天雖然天氣寒冷，但仍有250名勇士，參加傳統的神轎跳水淨港後的跳水活動，祈求獲得神明保佑一整年都平安。
因寒流來襲，市府擔心海水溫度太低，民眾身體不堪負荷，勸退多名老人。年紀最小的5歲的張紘語，去年開始參加淨港活動。他說，「非常好玩，想要再跳一次」。
還有重達1公噸，直徑達3公尺的巨無霸海鮮飯，由新北市長朱立倫與所有貴賓，一同加料合作，將10餘項海鮮搭配料理，分享給鄉親。
朱立倫並祈求主祀開漳聖王，保佑漁民一整年漁獲豐收，所有民眾一切平安、順利。1060211
(中央社)
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