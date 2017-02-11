菲南地牛又翻身 民眾驚慌

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繼昨天發生規模6.7強震之後，菲國南部民答那峨島下午又再發生3次中強度地震，引起民眾驚慌。菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，今天的地震與昨天無關。

Phivolcs通告顯示，下午5時11分至32分期間，蘇瑞高市（Surigao）與西納卯省（Davao Occidental）的兩座城鎮，分別發生規模4.9、4.5與4.4的地震。這3場地震均是因地殼移動而起。

蘇瑞高市昨晚10時3分發生規模6.7強震，許多建築物倒塌、受損，市內部分道路出現裂痕，1座橋梁被震成數截，大片地區迄今依然尚未恢復供電。

官方最新資料顯示，罹難者增至7人、120多人受輕重傷。

由於機場跑道龜裂，機場將暫時關閉維修，預計3月才能重新開放。

蘇瑞高市政府已宣布全市進入災難狀態。地方官員說，民眾仍處於驚嚇狀態。1060211

(中央社)