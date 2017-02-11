郝龍斌：用對策略 民進黨就會退讓
國民黨角逐黨魁的副主席郝龍斌11日晚間拜會中市興中新村，他表示，民進黨撕毀政府對軍公教人員的承諾，他若當選黨主席會用各種方式捍衛軍公教人員的權力，只要用對策略及行動，就可以遏止民進黨無法無天的作為。
今天是元宵節，郝龍斌到中市拜會地方人士，並到大鵬新村、興中新村等眷村民眾一起滾元宵、包水餃同歡，他晚間6時30分抵達位於北區三民路三段的興中新村，社區放鞭炮熱烈歡迎，他並與眷村民眾一起包水餃話家常。
郝龍斌致詞時表示，所有的軍公教人員都在貢獻國家，民進黨撕毀政府對軍公教的承諾，他若當選黨主席，一定會用各種方式來捍衛軍公教人員的權力，只要用對策略及行動，就可以遏止民進黨無法無天的作為。他並以阻止日本核災區食品進口為例，只要用對方法，民進黨就會退讓。
郝龍斌與眷村長輩一起包水餃、話家常，他說，很懷念住在眷村的日子，每逢過年、元宵節，社區一起搖元宵，雖然今天寒流來襲，天氣冷，但是大家佳節聚在一起，心不會冷。
(中時)
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