慶元宵 祖孫歡做燈籠、猜燈謎

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吉祥臻社會福利事業基金會「慶元宵 臻幸福」代間活動。(主辦單位提供)

元宵佳節，吉祥臻社會福利事業基金會與高雄市老人公寓(崧鶴樓)11日共同舉辦「大手牽小手-慶元宵 臻幸福」代間活動，盼藉此增進祖孫代間情感，以歡樂的燈籠製做及猜燈謎為媒介，讓孩童學習感恩與惜福的觀念，並讓小朋友感受代間情感的可貴之處。

今天活動也有在地的企業熱心捐贈以及多位民代共同擔任「吉祥臻」常年顧問，一同盡心為弱勢孩童們努力，盼藉此拋磚引玉，呼籲社會大眾多重視與關懷社會上的弱勢族群。

(中時)