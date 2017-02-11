布谷拉夫部落歡唱 居民同歡

部落孩童拍打非洲鼓，展現過人的音樂天份。（元大文教基金會提供）

部落學生自彈自唱，展現過人的音樂天份。（元大文教基金會提供）

開學在即，趕在寒假最後一個週末，由台東布谷拉夫部落永續發展協會主辦的「布谷拉夫音樂恩典市集」，今天下午在延平鄉武陵村展開，部落的布農族學生開心歌唱，搭配農特產品與愛心二手市集，讓地方民眾開心度過美好的午後。

音樂恩典市集由元大文教基金會贊助，為了活動舉辦，布谷拉夫從半年前就集結部落10多歲的學生一起培訓歌唱，學生們打非洲鼓、彈吉他、電子琴，手拉手歌唱跳舞演出，過人的音樂天份展露無遺，也展現培訓的成果。

活動中還有延平鄉的農產品展售、二手市集，讓參加的民眾還能挑選喜愛的物品帶回家，市集部分所得還回饋到社區的「愛心廚房」，讓美的善意持續在地方發酵。

(中時)