張學友攻蛋 庾澄慶全家都來了

「歌神」張學友今晚在台北小巨蛋開唱，藝人好友庾澄慶與張小燕到場力挺，媒體好奇庾澄慶有沒有帶懷孕主播妻子張嘉欣來，庾澄慶笑回「全家都來了」。

睽違5年，張學友推出全新「A CLASSIC TOUR 學友．經典」世界巡迴演唱會，去年10月在中國大陸北京起跑，今天起連3天及17、18、19日在台北小巨蛋唱6場，以全LED打造360度超立體4面台，每場1.3萬人朝聖。

昨天總彩排，結果張學友彩排1小時才離開；遇到寒流來襲，工作人員也提醒張學友要護嗓、顧好身體。

張學友特地幫庾澄慶（哈林）準備包廂，開演前庾澄慶和張小燕一同現身，但沒看見張嘉欣，媒體好奇有沒有帶張嘉欣來，庾澄慶笑回「全家都來了」。

今天是元宵節，也是張學友新春開工首唱，又剛好是「A CLASSIC TOUR 學友．經典」巡演第50場，張學友特地準備湯圓慰勞工作人員及媒體。前3場唱完，張學友會先回香港休息再來台。1060211

(中央社)