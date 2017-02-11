無法忍受半夜聲響 老翁鄰居家自焚

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屏東市今天下午發生1起68歲邱姓老翁爬進鄰居家自焚的事件，里長表示，老翁抗議鄰居半夜聲響，兩家經里長多年調解，沒想到今天老翁竟進到鄰居家自焚身亡。

邱姓老翁今天以樓梯爬進賴姓鄰居家圍牆，以汽油自焚，鄰居急忙用滅火器滅火，但警消到場時，邱姓老翁已身亡。

里長表示，兩家的糾紛自前任里長就開始，約有6、7年時間，邱姓老翁與妻子同住，由於與鄰居睡眠時間不同，長年抱怨鄰居夜裡的鐵門開關聲音、家具或行動等移動的聲音，讓他無法入睡。

里長說，鄰居也就鐵門、桌椅腳加腳套等進行改進，但邱姓老翁仍覺得夜半聲響讓他無法忍受，雙方後來關係越來越緊張，最近一次請他調解是在過年前，沒想到發生憾事。

警方調查，邱姓老翁長期服用身心藥物。

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(中央社)