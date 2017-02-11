龍潭接財神 神轎穿梭大街小巷發錢母

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神轎在燃燒鞭炮中繼續前進。（楊明峰攝）

鄭文燦（中）扶轎啟程時，遭遇連串鞭炮聲，連忙用手捂住耳朵。

龍潭接財神活動11日晚間於龍潭龍元宮登場，在桃園市長鄭文燦敲鑼後，眾人在鞭炮聲下扶轎啟程，繞行龍潭巷弄，之後發送發財母金，希望保佑龍潭境內平安、眾人財源滾滾。12日上午則有龍潭在地的「迎古董」盛事，民眾用各式道具、陣頭，展現早年街上揶揄、嘲弄的特有風俗民情。

數座神轎在鑼鼓鞭炮聲出發，不少扮作財神的代表，沿街發送錢母，為各位民眾補財庫。鄭文燦說，南蜂炮、北天燈、龍潭接財神都是百年活動，其中龍潭接財神活動，為踩街遶境活動，沿街發錢母，讓每個民眾補財庫，迎接新一年、新希望。

另外，中壢區中平商圈於元宵節下午在中平故事館舉辦「春宵約繪-彩繪燈籠DIY」，由中平商圈發展協會、中平路故事館與桃園市政府青年事務局合作，邀請民眾到中壢彩繪燈籠、聽故事、逛商圈。

(中時)