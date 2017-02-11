桃青年局展創意 蔬果也能成為情人節花束

青年事務局設計蔬果花束，在情人節相當應景。（楊明峰攝）

為提早歡慶情人節，桃園市政府青年事務局11日舉辦「你農我農樂桃桃情人節音樂會」，桃園市大專院校、高中職社團以及青年樂團，以「你是我的花呀你是我的菜OH~YA」為主題，推出一系列音樂熱舞表演節目。

桃園市青農也提供在地當令蔬菜花卉，由花藝老師示範如何用蔬果製作創意花束，在情人節表達綿綿情意。另類的蔬菜花束，美觀又實用，又能取下蔬菜入菜。

(中時)