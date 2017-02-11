煙火爆竹慶元宵 北京空汙恐破表

我要評比

今天是元宵節，也是中國大陸北京市今年允許燃放煙火爆竹的最後一天。在煙火爆竹可能集中燃放的情況下，北京今晚恐出現嚴重空汙，相關單位呼籲民眾少放或不放煙火爆竹。

北京晚報報導，根據北京環保部門，北京上午空氣品質不錯，城六區（指北京中心城區和拓展區）上午8時的細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度為每立方公尺20微克，屬「一級優」水準。

北京市環保監測中心表示，北京午後受高壓控制，汙染物擴散條件轉為一般。今天前半夜，受元宵節煙火爆竹燃放影響，空汙預計變嚴重，前半夜若干小時可能達重度汙染水準。

報導指出，元宵煙火爆竹燃放高峰時段為晚間7時至11時，北京近幾年元宵節PM2.5小時最高濃度約在每立方公尺400至500微克，雖低於除夕夜的最高濃度，仍對空氣品質造成不利影響。

若加上不利擴散條件，將導致空氣品質持續惡化。

2014年，元宵前後大氣條件靜穩，煙火集中燃放排放的大量汙染物難以有效擴散，導致元宵節空氣品質迅速惡化，並連續3天達嚴重汙染級別。2015年元宵節也存在類似情況，集中燃放加重後續2天的空汙。

監測中心表示，今年元宵節擴散形勢一般，燃放影響也很難快速消除，因此建議民眾少放或不放煙火爆竹。1060211

(中央社)