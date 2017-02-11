元宵節踩街遊行 中市社區延續19年

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今天是元宵節，台中市南區國光里延續19年來的傳統活動，晚上舉辦提燈籠踩街活動，雖然寒流來襲，氣溫驟降，數百民眾不畏嚴寒，一起提燈籠踩街，感受元宵節氣氛。

提燈籠踩街隊伍，晚上在國光里活動中心前集結出發，由於13日學校就要開學了，許多家長把握寒假結束前最後機會，帶著小朋友一起出來踩街提燈籠，享受年節氣氛。

在鑼鼓聲中，長長人龍揮舞螢光棒，穿梭社區大街小巷，將夜間點綴得閃閃發亮，主辦單位沿途發送小提燈，吸引許多民眾加入，人潮綿延近百公尺，猶如一條長長的燈河在夜空綻放光芒，由於晚間氣溫驟降，約只12度左右，主辦單位貼心準備熱呼呼「台灣小吃」，讓民眾暖暖胃。

里長陳仁榮表示，國光里舉辦提燈籠踩街慶團圓活動，號召里民走出戶外，每年都吸引數百民眾參加，每人除了發送一盞小提燈、一支螢光棒外，還有一張摸彩券，獎項包括小紅包、腳踏車等數十項，街頭藝人朱明宗現場製作可愛造型汽球，吸引小朋友排隊領取，今年邁入第19年，已成為在地重要民俗活動。

前來參加活動的台中市議員邱素貞指出，都會生活人際關係較淡薄，里民相約提燈籠踩街活動，可以活絡人際關係、凝聚社區情誼，發揮在地守護功能，對於提升治安與關懷，具有正面意義。

帶著小朋友出來踩街的林太太說，從外地嫁到國光里，平常少有機會可以跟左鄰右舍聯誼，剛好可以利用這個機會與大家交流，這麼多社區民眾一起提燈籠踩街，真的是熱鬧又有趣，希望明年再來參加。1060211

(中央社)