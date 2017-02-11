陸緊縮房貸 分析：地產商融資恐出問題

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隨著中國大陸官方要求控制新增房貸成長，大陸銀行業正緊縮購屋和開發貸款。大陸房地產專家認為，融資恐成為許多房企今年首要難題，問題可能在下半年集中爆發。

大陸央廣網今天報導，據中國人民銀行（大陸央行）統計，大陸2016年新增房地產貸款人民幣5.7兆元，年增57.9%。大陸多家銀行近期已緊縮抵押貸款，部分銀行承作的二套房貸款期限最長不超過25年。

報導引述分析人士指出，信貸緊縮一旦波及新屋，將影響開發商的銷售回款速度，進而限制公司現金流。業界人士表示，開發商申請的房地產開發貸款審核日益嚴格。

中原地產首席分析師張大偉說，從2016年第4季開始，部分房地產企業融資壓力確實明顯加大，但尚未直接影響企業的經營狀況。

但他認為，今年下半年對房企融資能力是重大考驗。「從長期來看，特別是17年下半年隨著銷售的降溫，可能問題會集中地爆發。」

張大偉指出，偏穩健、中性的信貸政策是決定今年大陸房市平穩的最關鍵變量。如果有企業過去1年多拿了「地王」，做了過多的槓桿，後續可能面臨較大的資金壓力。1060211

(中央社)