詐騙集團詐老農食髓知味 故技重施被逮

詐騙集團詐騙老農得手，食髓知味故技重施，車手（右）被警逮捕。（陳淑芬翻攝）

74歲荔枝老農日前被詐騙集團以健保卡及帳戶遭冒用涉及洗錢案為由，騙走新台幣38萬元，事後，老農查覺有異而報案。詐騙集團食髓知味又聯繫老農再要求匯款40萬元，警方將計就計埋伏逮捕前來取款的25歲李姓車手，依詐欺罪嫌送辦。

太平警分局宏龍派出所日前接獲在太平山區種荔枝的老農報案指稱，一名男子來電告知他的健保卡遭人冒用，並以檢察官監管財物的名義，要求他交出38萬元，他面交現金後，覺得事有蹊翹而報警處理。

不料，詐騙集團食髓知味故技重施，隔天又打電話要求再交40萬元，警方獲報後，決定將計就計，約定時地埋伏，當場逮捕前來取款的25歲車手，並查扣手機1支、高鐵車票及現金數千元。

李男指稱，每次為詐騙集團取款，可獲3000元至4000元不等，對自己犯行深感後悔。警方詢問後，依涉嫌詐欺罪嫌移送偵辦。

(中時)