中台灣燈會 日本傳統團隊表演太鼓

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2017中台灣元宵燈會，今年主燈以「鳳凰花開」為主題；台中公園主燈以金黃色系代表「鳳」（雄），今晚湧進大批賞燈人潮，將現場擠得水洩不通！（陳世宗攝）

來自日本鳥取縣的表演團隊，頂著寒風於清水港區藝術中心表演太鼓，贏得民眾報以熱烈掌聲！（陳世宗攝）

中台灣元宵燈會在台中公園及台中港區藝術中心熱鬧展開，11日晚上元宵節來自日本青森縣與鳥取縣的國際表演團隊，分別在兩會場表演傳統樂器與太鼓，並發送1000份「睡魔花燈」給參與民眾；副市長張光瑤與林陵三分別前往兩燈會與民眾同樂，歡慶元宵小過年！

2017中台灣元宵燈會今年主燈以「鳯凰花開」為主題，台中公園主燈以金黃色系代表「鳯」（雄），清水港區藝術中心以紅色系代表「凰」（雌），開幕以來受到民眾好評。元宵夜兩大燈區特舉辦「做公益．拿好禮活動」，邀請民眾賞花燈、做公益。

副市長張光瑤大力行銷台中市知名觀光景點，包括台中公園百年清淤完工、柳川藍帶水岸、宮原眼科、市役所、台中文學館、草悟道及草悟廣場等；林陵三則建議民眾利用白天到梧棲漁港吃海鮮、高美濕地散散步，晚上再到清水港區藝術中心逛燈會、看表演，感受海線燈會魅力。

觀光旅遊局長陳盛山說，台中市與日本交流密切，去年市長林佳龍與日本青森縣知事三村申吾、平川市長長尾忠行共同簽署「台中市與青森縣、平川市友好交流協定書」，成功促進三地友好交流；邀請青森縣平川市傳統樂器表演團隊到台中表演，將進一步加深彼此友誼。

台中市政府表示，歐睿信息諮詢公司日前公告「全球百大旅遊目的地城市」報告，台中市首度進入排名；去年六都旅館住房率，台中市是六都唯一上升的城市，觀光發展成果豐碩。未來台中將舉辦2018台中世界花博、2019東亞青年運動會，爭取2020世界蘭展會議等多項國際級盛會，將吸引更多觀光客入境台中，打造台中成為全球知名的盛會城市。

觀旅局提醒，民眾可多加利用公共運輸交通工具前往兩大燈區。活動期間每日早上9時至晚間10時都設有活動服務專線電話，台中公園燈區：04-22293166、港區藝術中心燈區：04-26282420，歡迎民眾來電洽詢，或上活動官方網站。

(中時)