不畏風寒遊行賞花火 高雄元宵熱呼呼

我要評比

萬人提燈踩街、民眾昂首仰望夜空絢爛的煙火，即使寒風瑟瑟，高雄市的元宵夜人氣沸騰、熱情洋溢，愛河畔是越夜越美麗。

「2017高雄燈會藝術節」的重頭戲在元宵節這一晚，即便氣溫隨著入夜遽降，民眾穿著厚重的外套上街，迎接元宵踩街遊行，高雄市愛河畔萬頭鑽動，熱鬧的不得了。

攝氏14度的低溫還有間歇的毛毛細雨，毛帽、圍巾、手套、羽絨外套和靴子是元宵夜賞燈看煙火必備行頭。

下午5時許，民眾就一身保暖裝備出籠，徒步區內盡是全家出遊的人潮，也有的人是排隊等領提燈，街道上遊客如織。

入夜後，愛河畔的花燈一一被點亮，不管是花車還是燈廊，五顏六色的燈海，璀璨耀眼，小朋友追逐著閃爍的燈雕，大人則忙著卡位，期待加入提燈踩街的行列。

今天的高雄燈節嘉賓雲集，有來自美國、日本、法國、瑞士、韓國等國駐台代表，還有高雄市的友好姐妹市訪問團，尤其新南向政策國家中的越南、馬來西亞、菲律賓代表團也熱情參與，讓高雄燈節更添光彩。

市長陳菊、議長康裕成，府會團隊及議員也齊聚慶元宵提燈踩街，用熱情展展現城市的活力朝氣。

陳菊說，高雄燈會巳邁入第17年，燈會活動一年比一年精彩，尤其有國際姐妹市的參與，讓高雄燈會更燦爛。特別的是，萬人提燈活動由海軍樂儀隊揭開序幕，樂儀隊精湛整齊劃一的表演，讓在寒風中賞燈的民眾更顯精神抖擻。

遊行花車爭奇鬥豔，來自友好姐妹城市的波特蘭、日本八王子市的表演團隊，也使出渾身解數，賣力展現友好的熱力，贏得民眾連連的喝采。

遊行民眾圍繞愛河畔，人氣沸騰，當愛河水域上竄起璀璨的煙火，一波波、一朵朵絢爛、五光十色的火樹銀花在夜空中綻放，倒映在水面上，似夢似幻的浪漫光影，讓民眾驚喜不斷。

元宵夜，高雄市越夜越熱鬧，午夜12時還有大港煙火秀，逾20分鐘的煙火在西子灣海堤施放，讓高雄港的夜空光彩奪目。

市府用跨夜花火留客，盼遊客都能記得高雄浪漫、繽紛的元宵節夜。1060211

(中央社)