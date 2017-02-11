情人節滾開 單身族慶祝有這些選擇

如果今年情人節你依舊單身，你不需要再孤寂一個人看整晚的Netflix，然後覺得心情低落。因為，單身族也有可慶祝的日子了。

「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，以下這5個節日，可供世界各地的寂寞男女選擇，取代今年的情人節。

1. 單身意識日（Singles Awareness Day）

美國地區有所謂的單身意識日，這是與情人節唱反調所設的幽默節日，時間訂在2月14或15日，隨個人喜好。在這天，單身一族舉杯向單身身分致敬，或是在臉書向同是單身者比出大大的讚。

2. 朋友節（Ystavanpaiva or Friendship Day）

芬蘭對情人節有個更像純精神上的認定：2月14日被視為朋友節，在這一天，朋友和情人都可大肆慶祝。

3. 黑色情人節（Black Day）

4月14日是韓國的黑色情人節，一群沒有戀人的人聚集在餐廳一起吃以黑色甜辣醬為調味料的低價但美味的炸醬麵，沉浸在各自的悲傷中。過去10年，這個節日已打響其名號。

4. 光棍節（Single's Day）

11月11日是中國大陸的光棍節，這個非正式節日起源於1990年代，原本是要抗議情人節，如今已演變為單身者為自己大採購的日子。

5. 國際樂單節（International Quirkyalone Day）

單身族想在2月14日當天來點慶祝舉動，還有國際樂單節這個選擇。根據節日的官網，國際樂單節的涵義為「獨自慶祝戀愛、友誼與獨立精神」。活動發起人信誓旦旦表示，這不是為了反情人節，而是「慶祝各式各樣的愛：羅曼蒂克的、柏拉圖式的、家人的愛，以及對自己的愛」。換句話說，這天你可以與任何你希望的人一起做任何想做的事。1060211

(中央社)